Житель севера Карелии награжден Орденом Мужества посмертно

Мама и сестра ефрейтора Алексея Жулдыбина, жителя Лоухского района получили награду из рук военного комиссара Лоухского района Андрея Тельпина.
Сообщается, что орден вручен за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.
Бойца похоронили еще 21 ноября 2024 года. Ему было 29 лет. Уроженец поселка Лоухи после службы в армии переехал в Пермскую область где последние несколько лет жил и работал в городе Пермь.
31 января 2024 года Алексей заключил контракт и был призван на военную службу добровольцем в вооруженные силы Российской Федерации в звании ефрейтора, в должности — старшего стрелка штурмовой роты.
Погиб 15 июня 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины. В сообщении и смерти говорится, что его самоотверженный поступок стал примером мужества и верности Родине. О самом поступке официальной информации нет.