Житель севера Карелии погиб на СВО

В Кемском районе пройдет церемония прощания с земляком.

Уроженец Кемского района Карелии Александр Медведев погиб на спецоперации, сообщили власти района.

— С прискорбием сообщаем, что в зоне проведения специальной военной операции погиб Медведев Александр Игоревич, 15.07.1987 года рождения, — написали в официальном районном паблике. — Администрация Кемского муниципального района выражает соболезнованиям родным и близким военнослужащего.

Как уточнили власти района, церемония прощания состоится 21 июля в 13.30 в траурном зале на улице Шоссе 1 мая.