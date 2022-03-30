Житель севера Карелии приехал на юг республики и разбил бутылку водки

За минувшие выходные росгвардейцы пресекли семь краж в разных городах Карелии.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, 9 и 10 апреля группа задержания 7 раз выезжала на охраняемые объекты в республике.

Так, в Сортавале в магазине алкогольной продукции неизвестный разбил бутылку водки. Росгвардейцы выяснили личность мужчины — им оказался 35-летний житель поселка Чупа.

В гипермаркете Петрозаводска сотрудники Росгвардии в разное время задержали 26-летнего и 58-летнего мужчин, проносивших товары мимо кассы.

Кондопожские росгвардейцы задержали 49-летнего местного жителя, в пьяном состоянии присвоившего в магазине 4 бутылки крепкого спиртного и мясные деликатесы.

Также нарушители были задержаны в Олонце и Кеми. Общий ущерб составил более 5 тысяч рублей. Все злоумышленники были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.