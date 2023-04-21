Житель севера Карелии пропал в День Победы и до сих пор не найден

Спасатели Костомукши сообщили о поисках пропавшего без вести молодого жителя Калевальского района Карелии.

Как говорится в сообщении паблика «2 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ФПС по РК», 9 мая 2023 года без вести пропал 35-летний житель Юшкозера Виталий Михайлович К.



Рост 178 сантиметров, мужчина плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.



Пропавший был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.



В его поисках нужна помощь добровольцев. Связь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.