Житель севера Карелии зарезал знакомого и спрятал тело в сарае

Мужчина убил приятеля и попытался скрыть следы преступления.
45-летний житель Калевальского района убил своего знакомого в пылу пьяной ссоры и попытался скрыть улики, сообщили в Следственном комитете Карелии.
— 8 октября 2025 года в ночное время сельчанин, находясь на одной из придомовых территорий пгт. Муезерский, в ходе распития спиртных напитков вступил в конфликт со своим знакомым. Злоумышленник нанёс 58-летнему мужчине колото-резанные ранения в область груди. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, — рассказали в ведомстве.
После совершения преступления фигурант решил скрыть тело жертвы и перенёс его в сарай. О происшествии узнала родственница погибшего, которая сообщил обо всём в правоохранительные органы.
Оказавшись в руках стражей порядка, мужчина полностью признал свою вину. Теперь его дело будут рассмотрено в суде.
Ранее в Петрозаводске 55-летний горожанин зарезал свою сожительницу во время ссоры.