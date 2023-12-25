Житель Сортавалы получил ключи от квартиры по программе переселения из аварийного жилья

Илья Порожский стал обладателем квартиры в доме на ул. Октябрьская.

Участник СВО получил ключи от новой квартиры, сообщили в паблике Сортавальского района Карелии.





Как рассказали в группе, Илья Порожский получил ключи от квартиры в доме на ул. Октябрьская в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.





«Новоселы вселились в этот дом еще в сентябре–октябре. Илья тогда выполнял боевые задачи в зоне СВО, а сейчас приехал домой в двухнедельный отпуск», — написали в сообществе.