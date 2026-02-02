Житель Сортавалы пытался получить права с помощью взятки

После неудачных попыток сдать экзамен по проверке правил дорожного движения мужчин решил получить права незаконным путем.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сортавалы. 23-летний молодой человек обвиняется в даче взятки должностному лицу.

После неудачных попыток сдать экзамен по проверке знаний Правил дорожного движения, обвиняемый решил незаконным путем получить водительское удостоверение на право управления транспортным средством категории «В». С этой целью в конце октября 2025 года он предложил начальнику районного подразделения МВД денежную взятку за оказание содействия в получении водительских прав.

— Игнорируя предупреждения об уголовной ответственности, молодой человек, находясь в салоне служебного автомобиля, передал должностному лицу денежные средства в общей сумме 80 тыс. рублей. Преступные действия фигуранта фиксировались в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения МВД России по Лахденпохскому району, — рассказали в Следкоме.

Вину в совершенном преступлении молодой человек признал полностью. Денежные средства, являвшиеся предметом взятки, изъяты на месте преступления. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.