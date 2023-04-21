Житель соседнего региона не нашел работу в Карелии и занялся кражами

В Прионежье полицейские раскрыли серию краж.

Жители дачных кооперативов Прионежского района обратились в полицию с заявлениями о пропаже имущества: в их отсутствие с участков пропали металлические трубы, чугунные ванны и другие предметы загородного быта. Ущерб хозяева оценивали до 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлениям причастен 26-летний житель соседнего региона. Подозреваемый уже дал признательные показания.

Мужчина приехал в Карелию на заработки, но не смог найти работу, сообщили в МВД по РК. Тогда он арендовал машину с прицепом и занялся преступным ремеслом.

По версии полиции, молодой человек ездил по дачным кооперативам и забирал с участков различные металлические изделия. Их он сдал в пункт приема металлолома, выручив около 80 тысяч рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела, а полиция проверяет мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.