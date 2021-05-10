Реклама на сайте
Прислать новость
Салют прогремел в Петрозаводске в День Победы (ВИДЕО) 14
10.05.2021 13:57
Дополнительные автобусы пойдут из Петрозаводска на кладбище на Радоницу
10.05.2021 14:51
В Петрозаводске бабушка потеряла медаль в День Победы и очень переживает 1
10.05.2021 13:17
Генерал-майор Сергей Шугаев: «Он трижды бежал, его рвали собаками»
10.05.2021 16:45
Мужчина подавился шашлыком и пережил клиническую смерть 1
10.05.2021 21:40

Житель соседнего региона прибыл в Карелию, чтобы поживиться кормом для животных

Новости. Криминал
11:32, 11 Мая 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Находящийся в федеральном розыске мужчина дважды залезал в ветеринарную аптеку, чтобы украсть корм для животных, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска 27 апреля обратилась директор одной из городских ветеринарных аптек. Она рассказала, что накануне неизвестный похитил из зооцентра корм для животных общей стоимостью около 7 тысяч рублей. Момент кражи зафиксировали установленные в торговом зале камеры видеонаблюдения.

Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого. Но искать его долго не пришлось. 28 апреля злоумышленник вернулся в аптеку, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска. По версии дознания, мужчина надеялся вновь похитить корм для животных, но не успел это сделать.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель соседнего региона, находящийся в федеральном розыске за кражу на малой родине.

Житель Северо-Запада России признал свою вину и рассказал правоохранителям, что сбыл похищенное имущество. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант в настоящее время задержан.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
10.05.2021, 15:54
Подростка, пропавшего более трех месяцев назад в Петрозаводске, нашли мертвым в лесу
09.05.2021, 17:37
Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер
08.05.2021, 11:26
Куда пойти в Петрозаводске 9 мая - полная программа празднования Дня Победы
09.05.2021, 16:35
Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии

Аналитика

04.05.2021 09:32
Обществоведение
Про войну – не вполголоса 2
О войне и Победе говорили, говорят и будут говорить - вспоминаем "Как это было".
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
04.05.2021 09:30
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2021 16:23
Без политики
Сергей Шугаев: «О войне они ничего не рассказывали…»
Бывший начальник Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майор Сергей Шугаев рассказал о своих родных-фронтовиках, о том, почему он решил стать военным и о попытках переписать историю.
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 6
07.05.2021 08:54
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»