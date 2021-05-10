Житель соседнего региона прибыл в Карелию, чтобы поживиться кормом для животных

Находящийся в федеральном розыске мужчина дважды залезал в ветеринарную аптеку, чтобы украсть корм для животных, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска 27 апреля обратилась директор одной из городских ветеринарных аптек. Она рассказала, что накануне неизвестный похитил из зооцентра корм для животных общей стоимостью около 7 тысяч рублей. Момент кражи зафиксировали установленные в торговом зале камеры видеонаблюдения.

Полицейские составили ориентировку с приметами подозреваемого. Но искать его долго не пришлось. 28 апреля злоумышленник вернулся в аптеку, где и был задержан сотрудниками уголовного розыска. По версии дознания, мужчина надеялся вновь похитить корм для животных, но не успел это сделать.

Стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый житель соседнего региона, находящийся в федеральном розыске за кражу на малой родине.

Житель Северо-Запада России признал свою вину и рассказал правоохранителям, что сбыл похищенное имущество. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Фигурант в настоящее время задержан.