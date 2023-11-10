Житель соседнего региона серьезно нарушил правила на трассе в Карелии

Водителя из Ленинградской области остановили на трассе «Кола».

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о борьбе с распространенным нарушением на дорогах республики.

В Кондопожском районе на федеральной трассе «Кола» 54-летний водитель, житель Ленинградской области, совершил обгон в запрещенном для этого месте. Автоинспектор на наглядных примерах показал последствия таких опасных маневров и провел с водителем беседу о недопустимости грубых нарушений.

В ГИБДД напомнили, что за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, штраф для водителя составляет до 5 тысяч рублей или лишение водительских прав от 4 месяцев до полугода.