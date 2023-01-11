Житель соседнего с Карелией региона выиграл в лотерею 15,5 млн рублей

Житель Ленобласти Федор К. выиграл 15,5 миллиона рублей в лотерее «Все или ничего».

Как сообщает портал 47channel.ru, житель Ленинградской области Федор К. сорвал куш в лотерее «Все или ничего», доверившись случайной комбинации чисел. Мужчина выиграл 15 636 180 рублей.



«Я даже не сразу понял размер суперприза. Открыл приложение, перелистнул информацию о выигрыше. Потом вернулся и осознал, что это не 15 тысяч, а 15 миллионов! Всю ночь с женой не могли глаз сомкнуть», - признался мужчина.

Федор работает инженером, играет в футбол и часто участвует в лотереях. Обычно он выбирает те билеты, в которых есть его любимые цифры и даты рождения близких. Однако при розыгрыше тиража 32047 ленинградец решил довериться удаче и купить билет со случайной комбинацией чисел.



Выигрыш мужчина планирует потратить на погашение ипотеки за квартиру, сообщает издание.