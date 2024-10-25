Житель Суоярви устроил в школе дебош

Полицейские привлекли к ответственности жителя Суоярви, который позволил себе нецензурную брань в общественном месте.

Сегодня, 26 октября, в региональных телеграмм-каналах появилась видеозапись с инцидентом, произошедшем в одной из Суоярвских школ.

В полицию Суоярвского района сообщение о неизвестном мужчине, находящемся в школе поступило 22 октября.

Стражи порядка установили личность 30-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок и нецензурно выражался в учебном заведении.

В отношении мужчины 23 октября составлен протокол за мелкое хулиганство, сообщили в телеграм-канале полиции Карелии.