Радиотелефонист из Суоярвского округа Юрий Кондратов погиб на СВО

В поселке Поросозеро простятся земляком, погибшим при выполнении задач в зоне спецоперации.
Житель Поросозерского поселения Суоярвского округа Юрий Евгеньевич Кондратов погиб в зоне спецоперации, сообщает паблик «Мое Поросозеро».
— 27 июля 2024 года при исполнении воинского долга героически погиб радиотелефонист-гранатометчик второго отделения второго взвода второго стрелкового батальона войсковой части № 34482 Кондратов Юрий Евгеньевич, — говорится в посте.
Сегодня, 26 января, в поселке Гумарино состоялась церемония прощания с военнослужащим.
Согласно данным, указанным на личной странице бойца ВКонтакте, ему было 38 лет.
Ранее мы писали, что при выполнении задач в ходе СВО погиб житель Беломорска Константин Николаевич Анфалов.