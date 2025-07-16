Житель Суоярвского района ударил соседскую собаку топором

По факту жестокого обращения с животными ведется проверка.

Как рассказали в МВД Карелии, на днях в полицию обратились жители одного из поселков в Суоярвском районе. Они заметили на улице раненую собаку.

В ходе проверки полицейские выяснили, что хозяин животного находится в отъезде, а собака была оставлена на цепи на территории своего дома. Соседка рассказала, что видела на заднем дворе постороннего, 39-летнего жителя той же деревни и слышала как скулила собака.

— По предварительной версии полиции, мужчина освободил собаку от цепи и попытался увести, но она стала сопротивляться. Тогда он нанес ей несколько ударов обухом топора и, решив, что она погибла, ушел, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее «Столица на Онего» рассказывала, что хозяева избили собаку на глазах 11-летнего ребенка в Карелии.