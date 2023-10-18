Житель Центральной Азии приехал в Карелию, чтобы попасть в полицию

Житель Казахстана вел себя агрессивно в отеле Петрозаводска и даже избил администратора.

Тревожную кнопку нажали в одном из отелей Петрозаводска. Росгвардейцы прибыли по указанному адресу. Оказалось, что там дебоширил 36-летний уроженец Казахстана: гость Карелии вел себя агресивно, матерился и избил администратора отеля.

Патруль вневедомственной охраны задержал нарушителя и передал его полиции для дальнейшего разбирательства.

А в сетевом магазине Кондопоги подросток попытался украсть средства личной гигиены. Росгвардейцы передали его сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в Питкяранте сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого 31-летнего гражданина. Выяснилось, что у мужчины имеется неоплаченный штраф.