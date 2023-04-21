Житель Тульской области наказан штрафом за взятку сотруднику колонии в Карелии

Гостя Карелии приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей за подкуп сотрудника колонии в Сегеже, сообщили в прокуратуре нашего региона.

Прокуратура Сегежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Тульской области. Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу.

Установлено, в марте злоумышленник приехал в Сегежу, чтобы получить разрешение на свидание с одним из осужденных в колонии №7.



Он передал руководителю исправительного учреждения взятку в 15 тысяч рублей. Мужчину с поличным задержали сотрудники УФСБ Карелии.

Во время предварительного следствия и судебного разбирательства он полностью признал вину.

Приговор суда - штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщили в республиканской прокуратуре.