Житель Вологодской области устроил шоппинг по найденной в Карелии карте и получил «условку»

В Кемском районе мужчина получил условный срок за кражу банковской карты, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый в июне этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашел на улице в Кеми банковскую карту и решил ею воспользоваться. Путем бесконтактной оплаты покупок в магазинах города он совершил кражу около 12 000 рублей, принадлежащих владельцу карты.

С учетом позиции гособвинителя, принимая во внимание полное возмещение ущерба потерпевшему, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

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