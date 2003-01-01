Житель Заонежья до смерти избил брата своей возлюбленной и выбросил его тело с моста

В Медвежьегорском районе мужчине, убившему своего знакомого, вынесли приговор.
43-летний житель Медвежьегорского района до смерти избил брата своей сожительницы, сообщили в Прокуратуре Карелии.
— В марте 2025 года ранее судимый за хищения и убийство обвиняемый в ходе возникшего конфликта нанёс проживавшему с ним брату сожительницы телесные повреждения, повлёкшие смерть мужчины. На следующий день обвиняемый вывез тело потерпевшего на автомобильный мост и скинул его в водоём, где оно было обнаружено спустя месяц в ходе поисковых мероприятий, — рассказали там.
Суд приговорил фигуранта к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима с ограничением свободы на срок один год. Кроме того, осуждённый будет обязан выплатить своей возлюбленной компенсацию за моральный вред и расходы на похороны её брата.
Напомним, вчера днём, 21 октября, 70-летний петрозаводчанин из охотничьего ружья застрелил своего 46-летнего знакомого, отказавшего возвращать крупный долг.