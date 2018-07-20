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Новости. От читателей
15:06, 20 Июля 2018

Жителей домов рядом с правительством Карелии из-за визита Медведева попросили зашторить окна

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В Петрозаводске полиция обходит дома рядом со зданием правительства Карелии и просит не выглядывать из окон.

Об этом сообщила читательница "Столицы на Онего".

"Пришла полиция, попросила закрыть все жалюзи и не выглядывать. Потому что "внизу кто-то испугался", - пишет женщина.

В ближайшее время в правительстве Карелии председатель российского правительства Дмитрий Медведев проведет совещание, посвященное вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-07-20 15:59:51
Было бы на что и смотреть .
Leopol'd
2018-07-20 15:54:57
Забота о населении!
Дабы сияние светлейшего не ослепило жителей!
Беня
2018-07-20 16:02:35
О! Скорее всего :)
однозначно
2018-07-20 15:52:19
- С казачка глаз не спускать, головой ответишь
- Так а куда он денется то ?
- Украсть могут нашего Гриню. Красные
Олег
2018-07-20 15:24:37
Если вы сами не зашторите окна, за вас это сделают солдаты НАТО.
Саныч
2018-07-20 15:19:56
Да ладно. Всем интересно на клоуна посмотреть.
Valentina Vonti
2018-07-20 15:09:26
От своего народа закрывают окна,а вдруг враги пришли на ул.Ленина-дожили????????.
кир
2018-07-20 15:22:16
Valentina Vonti, а они никуда и не уходили. Нестабильная территория, однако.
Гость
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