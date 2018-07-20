15:06, 20 Июля 2018
Жителей домов рядом с правительством Карелии из-за визита Медведева попросили зашторить окна
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В Петрозаводске полиция обходит дома рядом со зданием правительства Карелии и просит не выглядывать из окон.
Об этом сообщила читательница "Столицы на Онего".
"Пришла полиция, попросила закрыть все жалюзи и не выглядывать. Потому что "внизу кто-то испугался", - пишет женщина.
В ближайшее время в правительстве Карелии председатель российского правительства Дмитрий Медведев проведет совещание, посвященное вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины.
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