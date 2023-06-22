Жителей города бумажников Карелии два дня ждут веерные отключения света

Власти Кондопоги опубликовали график подачи электричества по районам города.

До полного восстановления электросетей власти Кондопоги решились на веерные отключения света в районах города в течение 23-24 июня.



Об этом сообщается в паблике администрации Кондопожского района. Полный график отключений - по ссылке.



При этом, в региональной прокуратуре сообщили предварительную причину масштабного пожара, из-за которого 22 июня Кондопога осталась без света.



«Предварительно причиной возгорания послужило короткое замыкание», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Напомним, 22 июня, в 16.10, на Кондопожской ГЭС сработала сигнализация, поступило сообщение о задымлении и возгорании на кабельной линии сетевой организации, находящейся на территории бывшего завода КИМС. Подавляющее большинство домов Кондопоги пришлось обесточить.



Электроснабжение сумели восстановить спустя примерно час.