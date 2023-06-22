Жителей города бумажников Карелии два дня ждут веерные отключения света

Власти Кондопоги опубликовали график подачи электричества по районам города.
До полного восстановления электросетей власти Кондопоги решились на веерные отключения света в районах города в течение 23-24 июня.
Об этом сообщается в паблике администрации Кондопожского района. Полный график отключений - по ссылке.
При этом, в региональной прокуратуре сообщили предварительную причину масштабного пожара, из-за которого 22 июня Кондопога осталась без света.
«Предварительно причиной возгорания послужило короткое замыкание», - сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Напомним, 22 июня, в 16.10, на Кондопожской ГЭС сработала сигнализация, поступило сообщение о задымлении и возгорании на кабельной линии сетевой организации, находящейся на территории бывшего завода КИМС. Подавляющее большинство домов Кондопоги пришлось обесточить.
Электроснабжение сумели восстановить спустя примерно час.
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