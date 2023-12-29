Жителей города в Карелии предупредили об отключении воды

В Медвежьегорске будут ремонтировать сети водоснабжения.

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов предупредил жителей райцентра об отключении холодной воды на одной из улиц города.

«Уважаемые жители Медвежьегорска, в связи с прорывом холодного водоснабжения (ХВС), 8 января 2024 года запланированы ремонтные работы и отключение ХВС по ул. М. Горького с 14:00 до 00:00», — написал глава района на своей странице в соцсети.

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