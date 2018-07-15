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Новости. Общество
10:04, 15 Июля 2018

Жителей Хельсинки попросили не смотреть из окон на кортеж Путина и Трампа

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Полиция Хельсинки призвала жителей домов, которые находятся на пути движения кортежей президентов России Владимира Путина и США — Дональда Трампа, не подходить к окнам в день визита обоих лидеров в город.

Рекомендации связаны с вопросами безопасности. Об этом заявил Ilta-Lehti начальник городской полиции Хейкки Копперойнен. Он рекомендовал жителям не выглядывать из окон, не выходить на балконы, и закрывать окна при прохождении кортежей. "Конечно, мы не можем контролировать всех граждан. Мы надеемся на понимание", — сказал Копперойнен, добавив, что нарушение рекомендаций может привести к проведению дополнительных операций.

За кортежем можно будет наблюдать в общественных местах — со ступенек здания парламента или из песчаной зоны парка на улице Южная Эспланада.

По данным полиции, аэропорт прибытия двух президентов еще не подтвержден, поскольку решение могут изменить в последнюю минуту.

Издание со ссылкой на канцелярию президента Финляндии уточняет, что саммит президентов России и США начнется в Мянтюниеми (одна из трех официальных резиденций финского лидера в Хельсинки — РБК) и продолжится в Президентском дворце, передает РБК.

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