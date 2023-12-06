Жителей и гостей Карелии позвали на день рождения Талвиукко

Вотчина карельского Деда Мороза ждет гостей в эту субботу.

В субботу, 9 декабря, в вотчине Талвиукко будут отмечать день рождения карельского Деда Мороза (0+).



«Зимние волшебники из разных уголков России прибудут на празднование Дня Рождения Талвиукко. Сказочные гости привезут свои авторские программы, игры, танцы, флешмобы и мастер-классы», — говорится в пресс-релизе Минэка Карелии.



В поселке Чална ждут приезда Бабы-Яги Ядвиги Петровны, Уральской Снегурочки и Батюшки Февраля.



9 декабря, 10.00 - 17.00, поселок Чална. Вход свободный.



Подробная программа праздника — по ссылке.



