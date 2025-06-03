Жителей и гостей Петрозаводска приглашают на праздничный митинг-концерт в честь Дня России

Он состоится в 11.00 на площадке перед Петровским дворцом на улице Красная, 8. Гостей праздника ждут бесплатные свежая выпечка и горячий чай.

В торжественном мероприятии примут участие Глава Карелии Артур Парфенчиков, представители волонтерских и молодежных организаций, участники СВО.

12 июня жители и гости Петрозаводска смогут присоединиться к празднованию Дня России. В 11 часов все желающие смогут прийти на площадку перед Петровским дворцом – здесь пройдет митинг-концерт «Россия – это мы». Праздничную программу откроют аккорды гимна России, участников поздравит Глава Карелии Артур Парфенчиков. В небе над площадкой будет развеваться основной символ государства – российский триколор.

Со сцены прозвучат песни о России, о любви к Родине. Свои музыкальные подарки присутствующим презентуют квартет педагогов вокально-хореографической студии «Поколение», вокальная студия «Соло» и студия эстрадного танца «Апельсиновая фиеста» и сольные исполнители.

Гостей праздника ждут бесплатные пирожки с яблоками, калитки и горячий чай с медом и ягодами.

В День России по всей республике проведут различные активности – флешмобы, концерты, конкурсы, мастер-классы, принять участие в которых сможет каждый.