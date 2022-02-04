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Жителей и гостей Петрозаводска приглашают поесть ухи и сыграть в шашки консервами

Новости. Общество
12:06, 08 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В финальный день «Гипербореи» жителей и гостей Петрозаводска ждет «Зимняя Калакунда», сообщили в администрации города.

Сегодня в Петрозаводске стартует ХХI Международный конкурс снежных и ледовых скульптур. В течение нескольких дней мастера, прибывшие в карельскую столицу, будут работать над своими композициями. Оценить их труд можно будет уже в эту субботу - 12 февраля.

В главный фестивальный день «Гипербореи» карельскую столицу ждет большая развлекательная программа. В числе мероприятий, которые давно полюбились жителям и гостям города, - традиционный рыбный праздник «Зимняя Калакунда».

Он будет проходить у Ротонды с 11.00 до 16.00 и начнется с церемонии награждения участников турнира по подлёдному лову «Онежские Fish-ки». Также в праздничной программе - выступления творческих коллективов, танцевальный флешмоб, турнир по шашкам - их заменят банки с рыбными консервами - и другие интерактивы. У гостей будет возможность поучаствовать в ежегодном аттракционе «рыбУгадай» и получить гиперборейский сувенир.

Главным событием «Зимней Калакунды» станет приготовление на открытом огне фирменной гиперборейской ухи «Лохикейтто». Попробовать ее можно будет в 13.00.

Полная программа фестиваля опубликована в группе «Гиперборея 2022».

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Комментарии

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David.
2022-02-08 13:18:20
В то время, когда заболеваемость ко видом бьет рекорды, эти "пи пи пи " устраивают массовые сборища! :)
ребзя
2022-02-08 12:29:45
В шашки консервами.. А потом что придумают ? В футбол батонами ?
Гость
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