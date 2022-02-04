Жителей и гостей Петрозаводска приглашают поесть ухи и сыграть в шашки консервами

В финальный день «Гипербореи» жителей и гостей Петрозаводска ждет «Зимняя Калакунда», сообщили в администрации города.

Сегодня в Петрозаводске стартует ХХI Международный конкурс снежных и ледовых скульптур. В течение нескольких дней мастера, прибывшие в карельскую столицу, будут работать над своими композициями. Оценить их труд можно будет уже в эту субботу - 12 февраля.

В главный фестивальный день «Гипербореи» карельскую столицу ждет большая развлекательная программа. В числе мероприятий, которые давно полюбились жителям и гостям города, - традиционный рыбный праздник «Зимняя Калакунда».

Он будет проходить у Ротонды с 11.00 до 16.00 и начнется с церемонии награждения участников турнира по подлёдному лову «Онежские Fish-ки». Также в праздничной программе - выступления творческих коллективов, танцевальный флешмоб, турнир по шашкам - их заменят банки с рыбными консервами - и другие интерактивы. У гостей будет возможность поучаствовать в ежегодном аттракционе «рыбУгадай» и получить гиперборейский сувенир.

Главным событием «Зимней Калакунды» станет приготовление на открытом огне фирменной гиперборейской ухи «Лохикейтто». Попробовать ее можно будет в 13.00.

Полная программа фестиваля опубликована в группе «Гиперборея 2022».