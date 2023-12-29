Жителей и гостей Петрозаводска позвали на рождественскую ярмарку

Для гостей и жителей карельской столицы организаторы подготовили развлекательную программу.

В Петрозаводске продолжает работать традиционная рождественская ярмарка, которая продлится до конца новогодних каникул, напомнили в городской администрации.



На площади Кирова организаторы предлагают поучаствовать в тематических мастер-классах и анимационных программах. Здесь же работает мобильный каток и выездной ресторанный комплекс.



Также гости и жители Петрозаводска могут приобрести товары разных производителей. На прилавках торговых рядов — сыры, карельские пряники, сухофрукты, вязаные и меховые изделия, горячие напитки, выпечка, попкорн, сладкая вата, шары, восточные пряности, сувениры, мясная и рыбная продукция.



В ресторанном комплексе разместилась резиденция повелителя северного ветра Борея. Здесь представлены лучшие работы конкурса мастеров «Посох Деда Мороза».



А в воскресенье, 7 января, в 16.00 на площади пройдет церемония закрытия рождественской ярмарки — «Время добрых дел».





Мэрия Петрозаводска предложила план праздничных мероприятий.

Ранее мы писали о том, как провести новогодние каникулы красиво и ярко.