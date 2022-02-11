Жителей и гостей Петрозаводска сегодня ждут на фестивале «Гиперборея»

В субботу, финальный день фестиваля «Гиперборея-2022», на набережной столицы Карелии пройдут основные мероприятия зимнего праздника.

В администрации города напомнили, что 12 февраля станут известны имена победителей ХХI Международного конкурса снежных и ледовых скульптур. Увидеть работы мастеров можно на Онежской набережной. Здесь же, на главной площадке праздника, жителей и гостей города ждет большая интерактивная программа.

С 9 часов утра у Ротонды начнется «Зимняя Калакунда». Участники турнира «Онежские Fish-ки» посоревнуются в умении ловить рыбу на мормышку. Итоги конкурса подведут в 11.00. Гостям праздника предложат различные игры на свежем воздухе. В 13.00 будет готова фирменная гиперборейская уха «Lohikeitto». Ее приготовит на открытом огне в 250-литровом котле шеф-повар. Помогут варить уху студенты Колледжа технологии и предпринимательства. Завершит «Зимнюю Калакунду» концертно-развлекательная программа «Сияние Севера» от молодежного центра «Смена».

Семейные, детские команды и коллективы приглашают на Онежскую набережную поучаствовать в традиционном конкурсе «Снеговик.Com». Состязание будет проходить с 10.00 до 14.30.

На Советской площади разместится выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и ремесленного творчества. Здесь будут расположены презентационные зоны от партнеров и спонсоров фестиваля, а также аттракционы для детей.

С 12.30 до 13.30 по Онежской набережной пройдет Петр I со свитой, проверив, как гости праздника проводят время.

На площадке, установленной на Онежской набережной в створе проспекта Ленина, с 12.00 начнется концертная программа. Для гостей «Гипербореи» будут выступать артисты и творческие коллективы города.

В квартале исторической застройки с 12.00 до 16.00 гостей ждет «Арт-зима в Старом городе» от музея-заповедника «Кижи». В праздничной программе - зимние забавы, выставки, мастер-классы и выступления творческих коллективов. На Левашовском бульваре будет организовано бесплатное катание на финских санках-салазках (поткури).

Традиционно в рамках фестиваля для поклонников активного образа жизни организованы спортивные мероприятия. Среди них - V фестиваль скандинавской ходьбы «ScandiKarjala. Легенды Гипербореи». Он соберет любителей активного отдыха в 11.00 у памятного знака «Рыбаки». Для тех, кто уверен в своих силах и готов побороться за медаль будет подготовлена трасса длиной в шесть километров. Все остальные смогут присоединиться к «Маршруту Здоровья» (1 км). Участникам соревнований организаторы предложат горячий чай с калитками.

Программа завершится в 18.00 праздничным фейерверком. Объявит его сам Петр Первый, который поднимется на сцену под барабанный бой.

Для участников конкурса снежных и ледовых скульптур в отеле «Cosmos Petrozavodsk» в 18.30 пройдет церемония награждения. В этом году, напомним, в своем мастерстве соревнуются 30 команд, представляющих Карелию и другие уголки России, а также Сербию.

До 14 февраля в отеле «Cosmos Petrozavodsk» открыта «Резиденция Борея» - интерактивная инсталляция с фотозоной и мастер-классами. Также в этом году Почта России организовала посткроссинг - отправку тематических открыток с фестиваля.

С полной программой фестиваля «Гиперборея-2022» можно ознакомиться здесь.