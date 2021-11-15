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Жителей и гостей Петрозаводска у елки на площади ждет «Карельская принцесса»

Новости. Общество
12:26, 01 Января 2022
фото: Евгений Теппоев/Живой Петрозаводск Вконтакте

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На рождественской ярмарке в Петрозаводске проходят ежедневные анимационные программы и мастер-классы, напомнили в администрации города.

На площади Кирова в Петрозаводске продолжает работу традиционная рождественская ярмарка. Её посетители могут не только приобрести сувенирную продукцию и товары местных производителей, но и поучаствовать в различных интерактивах.
Анимационные программы и мастер-классы будут проходить на площади ежедневно до 9 января. Организаторы приглашают к участию в них не только детей, но и взрослых. Например, к созданию новогодних открыток «Салют над Петрозаводском» присоединились студенты медицинского института ПетрГУ из Индии. В своих творениях они представили собственное видение столицы Карелии.

Расписание анимационных программ:

- 1 января с 12.00 до 14.00 – «Привет из Сноулэнда»;
- 2 января с 12.00 до 14.00 – «Новый год на «НОСУ»;
- 3 января с 12.00 до 14.00 – «Новогодний Вайб»;
- 4 января с 12.00 до 14.00 – «Переполох в Новогоднем лесу»;
- 5 января с 12.00 до 14.00 – «Ярмарочные забавы»;
- 6 января с 12.00 до 14.00 – «Рождественские колядки»;
- 7 января с 12.00 до 14.00 – квест «В поисках пропавших подарков»;
- 8 января с 12.00 до 14.00 – «СнегоВattle».

Расписание мастер-классов (в передвижном ресторанном комплексе):

- 1 января с 14.00 до 16.00 – «Короны снежных героев» / «Карельская принцесса»;
- 2 января с 14.00 до 16.00 – «Серебряная чешуя» / «Символы Карелии»;
- 3 января с 14.00 до 16.00 – «Птичий праздник» / «Маска на колядки»;
- 4 января с 14.00 до 16.00 – «Карельские зверята» / «Мишки в свитере»;
- 5 января с 14.00 до 16.00 – символ года «Тигр в Карелии» / «Зимняя открытка»;
- 6 января с 14.00 до 16.00 – «Рождественская игрушка» / «Сытые пернатые»;
- 7 января с 14.00 до 16.00 – календарь «Зима в Карелии» / «Рождественский ангел»;
- 8 января с 14.00 до 16.00 – «Зимняя рыбалка» / «Корона Снегурочки»;
- 9 января с 14.00 до 16.00 – «Съедобный снеговик» / «Витражное окошко».

Напомним, на ярмарке можно приобрести сувениры и товары местных производителей, угоститься горячим чаем, кофе, глинтвейном и свежей выпечкой. Ежедневно для посетителей работает два десятка торговых павильонов. В продаже – кондитерские и выпечные изделия, рыбная продукция, мясные деликатесы, вологодское масло, мед, орехи и изделия народных промыслов. Гости праздника могут сделать снимки на память возле новогодних фотозон. Каждый день скоморохи раздают детям брендированные сувениры, над площадью звучит музыка, шутки и поздравления. Мастер-классы проходят в ресторанном комплексе. Здесь также можно перекусить и посетить резиденцию Красавицы Марьяне. Все желающие могут сфотографироваться на троне хозяйки лесных кладовых.

На территории гуляний посетителям следует соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Tеатральный критик
2022-01-01 12:34:39
Опять нытикам настроение испортили :)
Offff
2022-01-01 12:58:43
Tеатральный критик, видно ..с утра скулите . :)
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