Жителей и гостей Петрозаводска у елки на площади ждет «Карельская принцесса»

На рождественской ярмарке в Петрозаводске проходят ежедневные анимационные программы и мастер-классы, напомнили в администрации города.

На площади Кирова в Петрозаводске продолжает работу традиционная рождественская ярмарка. Её посетители могут не только приобрести сувенирную продукцию и товары местных производителей, но и поучаствовать в различных интерактивах.

Анимационные программы и мастер-классы будут проходить на площади ежедневно до 9 января. Организаторы приглашают к участию в них не только детей, но и взрослых. Например, к созданию новогодних открыток «Салют над Петрозаводском» присоединились студенты медицинского института ПетрГУ из Индии. В своих творениях они представили собственное видение столицы Карелии.

Расписание анимационных программ:

- 1 января с 12.00 до 14.00 – «Привет из Сноулэнда»;

- 2 января с 12.00 до 14.00 – «Новый год на «НОСУ»;

- 3 января с 12.00 до 14.00 – «Новогодний Вайб»;

- 4 января с 12.00 до 14.00 – «Переполох в Новогоднем лесу»;

- 5 января с 12.00 до 14.00 – «Ярмарочные забавы»;

- 6 января с 12.00 до 14.00 – «Рождественские колядки»;

- 7 января с 12.00 до 14.00 – квест «В поисках пропавших подарков»;

- 8 января с 12.00 до 14.00 – «СнегоВattle».

Расписание мастер-классов (в передвижном ресторанном комплексе):

- 1 января с 14.00 до 16.00 – «Короны снежных героев» / «Карельская принцесса»;

- 2 января с 14.00 до 16.00 – «Серебряная чешуя» / «Символы Карелии»;

- 3 января с 14.00 до 16.00 – «Птичий праздник» / «Маска на колядки»;

- 4 января с 14.00 до 16.00 – «Карельские зверята» / «Мишки в свитере»;

- 5 января с 14.00 до 16.00 – символ года «Тигр в Карелии» / «Зимняя открытка»;

- 6 января с 14.00 до 16.00 – «Рождественская игрушка» / «Сытые пернатые»;

- 7 января с 14.00 до 16.00 – календарь «Зима в Карелии» / «Рождественский ангел»;

- 8 января с 14.00 до 16.00 – «Зимняя рыбалка» / «Корона Снегурочки»;

- 9 января с 14.00 до 16.00 – «Съедобный снеговик» / «Витражное окошко».

Напомним, на ярмарке можно приобрести сувениры и товары местных производителей, угоститься горячим чаем, кофе, глинтвейном и свежей выпечкой. Ежедневно для посетителей работает два десятка торговых павильонов. В продаже – кондитерские и выпечные изделия, рыбная продукция, мясные деликатесы, вологодское масло, мед, орехи и изделия народных промыслов. Гости праздника могут сделать снимки на память возле новогодних фотозон. Каждый день скоморохи раздают детям брендированные сувениры, над площадью звучит музыка, шутки и поздравления. Мастер-классы проходят в ресторанном комплексе. Здесь также можно перекусить и посетить резиденцию Красавицы Марьяне. Все желающие могут сфотографироваться на троне хозяйки лесных кладовых.

На территории гуляний посетителям следует соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.