Жителей юга Карелии предупредили о взрывах

В Питкярантском округе с утра 12 декабря оцепят опасную зона.

О взрывных работах в Питкярантском округе предупредили местных жителей в паблике администрации.

По информации ООО «Питкярантский карьер нерудных ископаемых», 12 декабря в месторождении гнейсо-гранитов «Нюрин-Саари-1» будут проводиться взрывные работы.

Опасная зона будет оцеплена с 10.00 утра до 19.00 вечера 12 декабря.