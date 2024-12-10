Жителей юга Карелии предупредили о взрывах

В Питкярантском округе с утра 12 декабря оцепят опасную зона.
О взрывных работах в Питкярантском округе предупредили местных жителей в паблике администрации.
По информации ООО «Питкярантский карьер нерудных ископаемых», 12 декабря в месторождении гнейсо-гранитов «Нюрин-Саари-1» будут проводиться взрывные работы.
Опасная зона будет оцеплена с 10.00 утра до 19.00 вечера 12 декабря.
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