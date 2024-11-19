Жителей Калевалы предупредили об отключении электроэнергии

Неудобства связаны с производством срочных ремонтных работ 27 ноября.
Жителей Калевалы предупредили об отключении электричества. Соответствующий пост появился в группе Новости Калевалы.
Как отметили в источнике, ПО Северные Электрические Сети сообщили об отключении электроэнергии 27 ноября с 13.30 до 17.00 в связи с производством срочных ремонтных работ.
Не будет производиться подача электроэнергии потребителям пос. Калевала по улицам:
Арви Нумми,
Ленина (дома 74,76,78,80,82,84,78а,78б,86,81,83, с 55 по 79),
Ключевая,
Западная,
Карельская (дома с 17 по 27),
Стрельникова,
Красноармейская,
Строителей,
Лесная,
Руны Калевалы,
Советская (дома 18,20,17,19,21,22,24,24А,26,26Б,28,30,32,34А,34Б),
Бруно Лахти,
Антикайнена,
Первомайская,
Зеленая,
Гостиница Велт,
В/Ч.
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