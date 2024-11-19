Жителей Калевалы предупредили об отключении электроэнергии

Неудобства связаны с производством срочных ремонтных работ 27 ноября.

Жителей Калевалы предупредили об отключении электричества. Соответствующий пост появился в группе Новости Калевалы.



Как отметили в источнике, ПО Северные Электрические Сети сообщили об отключении электроэнергии 27 ноября с 13.30 до 17.00 в связи с производством срочных ремонтных работ.



Не будет производиться подача электроэнергии потребителям пос. Калевала по улицам:

Арви Нумми,

Ленина (дома 74,76,78,80,82,84,78а,78б,86,81,83, с 55 по 79),

Ключевая,

Западная,

Карельская (дома с 17 по 27),

Стрельникова,

Красноармейская,

Строителей,

Лесная,

Руны Калевалы,

Советская (дома 18,20,17,19,21,22,24,24А,26,26Б,28,30,32,34А,34Б),

Бруно Лахти,

Антикайнена,

Первомайская,

Зеленая,

Гостиница Велт,

В/Ч.