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Жителей Карелии 11 мая ожидает холодная ночь и очень теплый день

Новости. Погода
16:57, 10 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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О погоде на 11 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 мая будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый
Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем потеплеет до +16,+18.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на северо-западе, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.
Ночью похолодает до +1, +6 градусов, местами до -2, днем воздух прогреется до +13, +18, на севере до +6, +11.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-10 19:10:06
Жители Карелии ночью обычно спят в большинстве своем. Какая холодная ночь их ожидает ? У большинства людей даже на дрова денег нет ? Кстати, хде Поташев ?
Гость
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