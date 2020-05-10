Жителей Карелии 11 мая ожидает холодная ночь и очень теплый день

О погоде на 11 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 мая будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый

Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем потеплеет до +16,+18.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на северо-западе, днем в большинстве районов пройдет небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый.

Ночью похолодает до +1, +6 градусов, местами до -2, днем воздух прогреется до +13, +18, на севере до +6, +11.