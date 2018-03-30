Жителей Карелии 31 марта ожидает морозная ночь и теплый день

По теме
Загрузка...
О погоде на 31 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу 31 марта будет облачно с прояснениями.
Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный слабый.
Ночью температура -8, -10, днем 0, +2 градуса.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, южный слабый.
Ночная температура составит -8, -13 градусов, местами при прояснениях похолодает до -20, днем потеплеет до -2, +3.
По теме
Выбор читателей
28.03.2018, 10:31
28.03.2018, 11:44
26.03.2018, 11:17
27.03.2018, 14:09
Аналитика
28.03.2018 16:05
Капитал
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
27.03.2018 13:09
22.03.2018 10:16
Чтиво
Сегодня 10:23
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина о том, почему в дни трагедии она зауважала народ.
29.03.2018 14:52
29.03.2018 10:56
29.03.2018 10:19
Медиа
Опрос
Опасаетесь ли вы, что трагедия в Кемерово может повториться в Петрозаводске?
Комментарии