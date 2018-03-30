Жителей Карелии 31 марта ожидает морозная ночь и теплый день

О погоде на 31 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу 31 марта будет облачно с прояснениями.

Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный слабый.

Ночью температура -8, -10, днем 0, +2 градуса.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

Местами возможен небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный слабый.

Ночная температура составит -8, -13 градусов, местами при прояснениях похолодает до -20, днем потеплеет до -2, +3.