Жителей Карелии будут ставить на первичный воинский учет без необходимости личной явки в военкомат

Военный комиссар республики подвел итоги весеннего призыва в 2023 году и рассказал об особенностях осенней призывной кампании.

Сегодня, 5 октября, военный комиссар Карелии Андрей Артемьев провел брифинг, на котором подвел итоги весенней призывной кампании 2023 года в республике. Так, по итогам призыва из Карелии в ряды вооруженных сир РФ было направлено более 1100 новобранцев, большинство из которых ушли служить в части на территории СЗФО. Об этом сообщили в пресс-службе главы Карелии.

При этом более 120 призывников получили перед этим водительские права категории C, D, E, а также осваивали специальности, востребованные в армии — сварщика, тракториста, повара и другие. В образовательные учреждения Минобороны России поступили 55 молодых людей.

«Призывная дисциплина среди молодежи Республики Карелия значительно улучшилась. Эта положительная тенденция сохраняется несколько последних лет. На заседание призывных комиссий весной 2023 года прибыло более 99% молодых людей», — сказал военный комиссар региона.

Также Андрей Артемьев рассказал об особенностях недавно начавшейся осенней призывной кампании, в рамках которой из республики на военную службу призовут около 500 новобранцев. Военком подчеркнул, что их участие в специальной военной операции не предусматривается.

В республике будет постепенно внедряться автоматизированная система в области воинского учета. Жителей Карелии на первичный воинский учет будут ставить без необходимости личной явки в комиссариат.

Помимо этого, будущие призывники смогут удаленно, через портал «Госуслуг», сообщить о смене места жительства. Еще одним новшеством станет вручение повесток о призыве на военную службу в электронном виде. При этом все призывники в Карелии получат и обычные повестки.

Неизменными при этом останутся срок службы — 1 год, и возраст призыва — от 18 до 27 лет.