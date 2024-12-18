Жителей Карелии, которые ищут удаленный заработок, предупредили о ловушках интернет-мошенников

Соискателям предлагают за свой счет бронировать на определенном сайте отели, чтобы повысился их рейтинг.

Полиция Карелии предупредила жителей региона, что в сети распространились случаи обмана пользователей, которые ищут удаленный заработок.

По информации ведомства, жительница Петрозаводска искала работу на просторах интернета в декабре этого года. Она увидела интернет-ресурс под названием «Легкая работа». Мошенники пообещали ей хорошую прибыль по онлайн-заказам отелей. Мнимый работодатель связался с ней по телефону и убедил в надежности дохода.

Молодая женщина заказала сразу несколько номеров и перевела деньги, которых в результате лишилась. Общение с псевдоработодателем закончилось. Она обратилась в полицию с заявлением о преступлении, указав, что лишилась более 53 тысяч рублей. Сейчас правоохранители возбудили и расследуют уголовное дело по факту случившегося.