Жителей Карелии научат мастерить гномиков и кошелёчки

Дом ремесел приглашает горожан на мастер-классы «Новогодняя игрушка руками мастера».

Дом ремесел приглашает на мастер-классы «Новогодняя игрушка руками мастера», которые пройдут в течение всего декабря. Об этом информирует Центр народного творчества Республики Карелия.

В эту пятницу, 10 декабря, в 17.30 состоится мастер-класс «Гномик». Его проведет Наталья Кагачева, член Гильдии мастеров РК.



Суббота, 11 декабря:

— 12.00 ч.- мастер-класс «Гномик». Проводит Наталья Кагачева, член Гильдии мастеров РК.

— 12.00 ч.-13.00 ч. и 13.00 ч.-14.00 ч.- мастер-класс «Кошелёчек»», материал кожа. Проводит мастер Виталий Герасимов, член Российской Гильдии кожевников.

Как записаться на мастер-классы, сообщается в паблике Центра народного творчества Республики Карелия в соцсети