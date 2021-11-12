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Жителей Карелии научат мастерить гномиков и кошелёчки

Новости. Общество
18:40, 07 Декабря 2021
фото: Центр народного творчества Республики Карелия / ВК

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Дом ремесел приглашает горожан на мастер-классы «Новогодняя игрушка руками мастера».

Дом ремесел приглашает на мастер-классы «Новогодняя игрушка руками мастера», которые пройдут в течение всего декабря. Об этом информирует Центр народного творчества Республики Карелия.

В эту пятницу, 10 декабря, в 17.30 состоится мастер-класс «Гномик». Его проведет Наталья Кагачева, член Гильдии мастеров РК.

Суббота, 11 декабря:
— 12.00 ч.- мастер-класс «Гномик». Проводит Наталья Кагачева, член Гильдии мастеров РК.
— 12.00 ч.-13.00 ч. и 13.00 ч.-14.00 ч.- мастер-класс «Кошелёчек»», материал кожа. Проводит мастер Виталий Герасимов, член Российской Гильдии кожевников.

Как записаться на мастер-классы, сообщается в паблике Центра народного творчества Республики Карелия в соцсети

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Комментарии

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горский еврей
2021-12-07 19:25:30
Ничего себе , член гильдии мастеров РК, сильно звучит. Мастер класс "гномик".
Член Российской гильдии кожевников. Мастер класс "кошелёчек".
Ребята чего мелочиться. Названия нужно давать соответственно вашим титулам.
"Истоия средиземья", гномы Железноруки, Камненоги, Жесткобороды, Черновласы наконец.
И что это за "кошелёчек" ?Вот бы "Кошель Ланисты", например.
На худой конец новогодняя игрушка"тигр". Всё-таки год его приближается. А мастер-класс гномиков и кошелёчков, воспитатели в детских садах проведут.
Желаю никогда не сомневаться в себе и воплощать самые яркие и оригинальные идеи.Творческих успехов и с наступающим!
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