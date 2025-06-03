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Жителей Карелии научат обращаться с деньгами

Новости. Экономика
20:00, 11 Июня 2025
фото: © Банк России

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Россияне смогут изучить, что делать с накоплениями и куда стоит вкладывать свои сбережения.

Университет Банка России открыл онлайн-курс «Практичные финансы: от знаний к действиям». Программа нацелена познакомить взрослую аудиторию с основами финансовой грамотности и научить использовать эти знания. 

Бесплатный курс состоит из 9 обучающих модулей от 10 до 40 минут каждый. Слушатели курса узнают, как финансовое планирование помогает реализовать планы, какие есть инструменты позволяющие увеличить накопления, как не погрязнуть в долгах, откуда берется пенсия и многое другое. 

Участники проекта научатся повышать налоговую грамотность и изучат способы защиты своих прав. Учебные материалы подготовили эксперты Банка России.

Модули можно изучать самостоятельно в удобное время, разбор жизненных ситуаций проходит в интерактивном формате. Задания основаны на реальных ситуациях. Например, что нужно знать, выбирая вместо вклада продукт с возможной большей доходностью, что делать, если страховая занизила сумму выплаты и стоит ли хранить накопления дома.

Чтобы начать обучение, необходимо зерегистрироваться на сайте проекта. После итогового тестирования участники проекта получат сертификат в личном кабинете.  Обучение бесплатно! 

 

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