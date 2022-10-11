Жителей Карелии научат противостоять коррупции

Прокуратура республики проведет «горячую линию» по разъяснению законодательства о противодействии коррупции, а прокурор Карелии проведет личный прием.

«Горячая линия» по вопросам разъяснения законодательства о противодействия коррупции пройдет в прокуратуре Карелии с 15.00 до 18.00 28 октября. Об этом сообщили в надзорном ведомстве республики.

На вопросы граждан ответит начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики Дмитрий Егоров по телефону: 8 (8142) 354-590.

Помимо этого, личный прием по вопросам противодействия коррупции проведет прокурор республики Дмитрий Харченков. Он будет общаться с гражданами, как напрямую, так и с использованием видеоконференцсвязи, 1 ноября с 17.00 вечера.

Предварительная запись на прием будет проводиться в районных отделениях прокуратуры Карелии. Подробнее телефоны опубликованы на сайте прокуратуры республики.