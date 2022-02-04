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Жителей Карелии научат работать с кинокомпаниями

Новости. Общество
17:20, 07 Февраля 2022
фото: © pixabay.com

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Московский продюсер проведет курс для тех, кто хочет работать с киногруппами и хорошо знает районы Карелии.

Обучение будет организовано с 18 по 23 февраля по проекту «Карта кинолокаций — инструмент развития территорий России» при поддержке Фонда президентских грантов. Занятия пройдут в онлайн-формате, а уроки можно посмотреть в любое удобное время. Всего будет два направления: работа с киногруппами и работа с локациями (локейшн-скаутинг). Об этом сообщается на сайте правительства республики.

В направлении «Работа с киногруппами» московский продюсер расскажет о тонкостях и нюансах работы с кинокомпаниями, которые хотят снимать в Карелии. Какое им необходимо питание, размещение, дополнительные услуги, какие могут понадобиться локации и как лучше организовать съемку для приезжей команды. Как показывает опыт, сейчас в Карелии никто не умеет работать с киногруппами из Москвы, Петербурга и других регионов.

После обучения по этому направлению участники попадут в базу, которая будет доступна кинокомпаниям. Это может быть интересно тем, кто хорошо знает свой район, хочет работать с кинопроизводителями и зарабатывать на этом.

Второе направление — работа по поиску кинолокаций («Локейшн-скаутинг») — будет состоять из пяти дисциплин: мобильная съемка, фотограмметрия, запись звука на локации, описание локаций по международным стандартам, загрузка данных на карту кинолокаций. Поделятся опытом и знаниями местные специалисты, которые знают особенности карельских локаций и местности. Это направление будет полезно тем, кто хорошо знает свой район, может сфотографировать и описать лучшие места неподалеку, а потом показать их приезжей киногруппе и заработать на этом.

Участниками могут стать все желающие. Ограничений нет: обучение подойдет как компаниям (турфирмы, прокат оборудование, объекты размещения, транспорт и другие), так и отдельным гражданам. В частности, обучение может быть интересно предпринимателям в районах, которые через кино смогут привлечь внимание к своим продуктам и услугам.

Каждый участник, успешно закончивший обучение и прошедший тестирование, получит сертификат, который будет учитываться киногруппами. Представителям бизнеса вручат кинозвезду, которая будет говорить кинокомпаниям о том, что этот бизнес знает специфику работы с киногруппами.

После обучения участники продолжат работу с Союзом кинематографистов по другому проекту «Киноэкспедиции по Карелии», на реализацию которого правительство Карелии выделило грант главы.

Записаться на бесплатное обучение можно здесь.

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