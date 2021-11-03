Жителей Карелии, нелегально сдающих жилье туристам, УФНС выявляет через интернет

Налоговые органы Карелии выявляют факты нелегальной сдачи в аренду жилья туристам с помощью соцсетей, сайтов объявлений и сервисов бронирования.

Об этом сообщили в УФНС России по Республике Карелия.

«Проанализировано более 200 тематических сайтов, СМИ, Интернет ресурсов, таких, как официальный портал Комитета по туризму Республики Карелия, сайты www.hotel24; domofond.ru; avito.ru; cottedg-karelia.ru; pakkaine.karelia.su; ostrovok.ru, booking.com, trivago.ru, 101hotels.ru, wilddacha.ru, к которым чаще всего обращаются предприниматели для привлечения туристов и гостей», — говорится в сообщении.

Для выявления нелегальных мест размещения налоговики проводят рейды совместно с МВД, сотрудниками органов местного самоуправления, прокуратуры.

В результате, по данным УФНС, число нелегалов на территории Карелии снизилось вдвое. 65 физических лиц, ведущих бизнес в сфере туризма, зарегистрировались в качестве ИП, еще 59 выбрали для себя форму самозанятости. Сейчас на территории республики действуют 682 объекта по временному размещению, из них 598 — это легальные объекты.