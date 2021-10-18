Жителей Карелии, нуждающихся в бесплатной медпомощи, обещают освободить от оплаты ПЦР-тестов

Министерство здравоохранения Карелии планирует освободить от оплаты ПЦР-тестов жителей республики, которые поступают в больницы для оказания плановой бесплатной медицинской помощи.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике заместитель министра Галина Матвеева.

Она ответила на вопрос, связанный с новыми ограничениями для пациентов больниц, которые для получения стационарной медицинской помощи обязаны предоставить один из документов, подтверждающих иммунизацию от коронавируса — QR-код, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

Замглавы Минздрава согласилась, что необходимость платить за ПЦР-тесты противоречит правам граждан на бесплатную медицинскую помощь, которую они получают по полисам обязательного медицинского страхования. Поэтому Минздрав ищет варианты, за счет каких источников оплачивать пациентам больниц стоимость ПЦР-тестов.

«Если у нас страховые компании не сочтут это нецелевым использованием средств, то тогда будем решать вопрос за счет средства Фонда обязательного медицинского страхования. Если же с их стороны будут какие-то проблемы в этом плане, тогда будем решать вопрос за счет дополнительных средств бюджета… Мы обсуждаем это с Фондом, но пока окончательное решение не принято», — сказала Матвеева.