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Жителей Карелии, нуждающихся в бесплатной медпомощи, обещают освободить от оплаты ПЦР-тестов

Новости. Общество
16:00, 18 Октября 2021
фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС

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Министерство здравоохранения Карелии планирует освободить от оплаты ПЦР-тестов жителей республики, которые поступают в больницы для оказания плановой бесплатной медицинской помощи.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике заместитель министра Галина Матвеева.

Она ответила на вопрос, связанный с новыми ограничениями для пациентов больниц, которые для получения стационарной медицинской помощи обязаны предоставить один из документов, подтверждающих иммунизацию от коронавируса — QR-код, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

Замглавы Минздрава согласилась, что необходимость платить за ПЦР-тесты противоречит правам граждан на бесплатную медицинскую помощь, которую они получают по полисам обязательного медицинского страхования. Поэтому Минздрав ищет варианты, за счет каких источников оплачивать пациентам больниц стоимость ПЦР-тестов.

«Если у нас страховые компании не сочтут это нецелевым использованием средств, то тогда будем решать вопрос за счет средства Фонда обязательного медицинского страхования. Если же с их стороны будут какие-то проблемы в этом плане, тогда будем решать вопрос за счет дополнительных средств бюджета… Мы обсуждаем это с Фондом, но пока окончательное решение не принято», — сказала Матвеева.

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Комментарии

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баян
2021-10-18 18:48:14
А заграницей делают всем бесплатно вот вам загнивающий капитализм
Кир
2021-10-18 17:48:03
Что вы хотите? Нет решения проблемы. :)
Здоровый
2021-10-18 16:39:24
На третий год пандемии , наконец то, хоть чуть чуть дошло,что ПЦР тест надо делать бесплатно, хотя опять частично , а надо всем делать и начинать с теста до прививки, чтобы не гибли люди или не попадали на ИВЛ ,откуда многие не вернутся,тем более,что вакцина не признана ВОЗ и является,как говорят, экспериментальной....
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