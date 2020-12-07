Жителей Карелии ожидает морозная среда

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О погоде на среду, 9 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду, 9 декабря, будет небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью -5, -7°С, днем до -3, -5°С. Атмосферное давление будет незначительно меняться.

В районах Карелии будет переменная облачность. Без осадков. На дорогах ожидается гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха -2, -7°С, местами, преимущественно по восточным районам, до -12°С, днем -1, -6°С.

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