Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

В Гидрометцентре Карелии сообщилои о неблагоприятных метеорологических условиях с 7 на 8 сентября.

О концентрации вредных примесей в воздухе сообщили жителям Карелии специалисты республиканского Гидрометцентра.

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха, ожидаются в Карелии с 19.00 сегодня, 7 сентября, и до 9 утра 8 сентября.

При этом, по информации ЦГМС Карелии, неблагоприятные условия будут соответствовать I степени — самой низкой.