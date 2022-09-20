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Жителей Карелии предупредили о новом виде мошенничества в связи с мобилизацией

Новости. Общество
14:37, 22 Сентября 2022
фото: © unsplash

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В городских пабликах появились сообщения о том, что петрозаводчанам звонят и предлагают «отмазать» от мобилизации.

Центр управления регионом Республики Карелия выявляет фейковую информацию в социальных сетях. Сейчас появляется много сообщений, связанных с объявленной в России частичной мобилизацией. В частности, петрозаводчане рассказали в социальной сети о звонках от людей, которые представляются сотрудниками военкомата и предлагают за вознаграждение «решить вопросы» с мобилизацией:

— Звонят, представляются сотрудниками военкомата и других структур, связанных с призывом на военную службу, и говорят: «Ваш сын попадает под призыв, но за деньги мы можем его „отмазать“, потеряем его дело, запишем, что не годен и тому подобное, вы только заплатите».

ЦУР Карелии обратился за комментарием к военному комиссару республики.

— Ни в коем случае не поддавайтесь на эти провокации, — сказал Андрей Артемьев. —  О таких звонках следует сообщать в прокуратуру своего района. Я, свою очередь, проинформирую об этом военного прокурора.

Все вопросы, связанные с частичной мобилизацией, можно задать по телефону военкомата 8-58.76.8142-94.

Обращаем ваше внимание на то, что повестки могут быть вручены только лично, о призыве по мобилизации не сообщают по телефону и на сайте Госуслуг.  Будьте осторожнее, не отвечайте на подобные письма и звонки.  Повестки также не могут вручить на улицах и в торговых центрах. 

Центр управления регионом республики Карелия продолжит выявлять и опровергать фейки, распространяющиеся в соцсетях и мессенджерах.

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