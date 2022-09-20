Жителей Карелии предупредили о новом виде мошенничества в связи с мобилизацией

В городских пабликах появились сообщения о том, что петрозаводчанам звонят и предлагают «отмазать» от мобилизации.

Центр управления регионом Республики Карелия выявляет фейковую информацию в социальных сетях. Сейчас появляется много сообщений, связанных с объявленной в России частичной мобилизацией. В частности, петрозаводчане рассказали в социальной сети о звонках от людей, которые представляются сотрудниками военкомата и предлагают за вознаграждение «решить вопросы» с мобилизацией:



— Звонят, представляются сотрудниками военкомата и других структур, связанных с призывом на военную службу, и говорят: «Ваш сын попадает под призыв, но за деньги мы можем его „отмазать“, потеряем его дело, запишем, что не годен и тому подобное, вы только заплатите».



ЦУР Карелии обратился за комментарием к военному комиссару республики.



— Ни в коем случае не поддавайтесь на эти провокации, — сказал Андрей Артемьев. — О таких звонках следует сообщать в прокуратуру своего района. Я, свою очередь, проинформирую об этом военного прокурора.



Все вопросы, связанные с частичной мобилизацией, можно задать по телефону военкомата 8-58.76.8142-94.



Обращаем ваше внимание на то, что повестки могут быть вручены только лично, о призыве по мобилизации не сообщают по телефону и на сайте Госуслуг. Будьте осторожнее, не отвечайте на подобные письма и звонки. Повестки также не могут вручить на улицах и в торговых центрах.



Центр управления регионом республики Карелия продолжит выявлять и опровергать фейки, распространяющиеся в соцсетях и мессенджерах.