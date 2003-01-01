Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

«Прионежская сетевая компания» продолжает ремонт ЛЭП и подстанций по всей зоне своей ответственности.

Как сообщили в ПСК, временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях, согласованы с муниципальными властями и своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

Информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера по телефону: 8 (8142) 59-13-38.

Кратковременные отключения электроэнергии с 22 по 28 сентября возможны:

Калевальский национальный муниципальный район:

— 23 сентября с 11.00 до 16.00. Поселки Луусалми, Кепа.

— 24 сентября с 13.00 до 16.00. Поселок Новое Юшкозеро; деревня Юшкозеро.

— 25 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улицы Советская (дома 15-25), Центральная (дома 29, 31-45).

Кемский муниципальный район:

— 22 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Вей-Луда, 2-й Пятилетки, Ручьевая, Болотная, Школьная, Сенная, Набережная, Заречная, Первомайская.

— 24 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Кирова (дома 17-27), Полярная (дом 7), Железнодорожная (дом 7).

— 24 сентября с 17.00 до 17.30 и 25 сентября с 14.00 до 15.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 44,46,48), Загородная, Беломорская, Поморская, Слободская, Подужемская, Кирпичная, Свободы, Дорожная, Труда. Переулок Рыбацкий.

— 25 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улица Ленина (дома 42-56 — четная сторона, 59-91- нечетная сторона).

— 25 сентября с 8.00 до 14.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 10,16,17,18,20,24).

Кондопожский муниципальный район:

— 22 и 23 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Энтузиастов. Переулок Энтузиастов.

— 24 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Портовая.

Лоухский муниципальный район:

— 22 сентября с 15.00 до 16.00. Поселки Малиновая Варрака, Хетоламбино.

— 23 сентября с 11.00 до 13.00. Поселок Сосновый: улица Набережная.

— 24 сентября с 8.00 до 22.00. Поселок Зашеек.

— 24 сентября с 10.00 до 12.00. Поселки Плотина, Чкаловский; урочище Кереть.

— 24 сентября с 12.00 до 14.00. Поселок Чупа (частично).

Медвежьегорский муниципальный район:

— 22 сентября с 9.00 до 14.00. Поселок Повенец: улицы Петрозаводская (дома 41,43,44,46), Копейкина (дома 36,39,38), Бульварная (дома 4,6,8,10,3,5,16,13, 15,17,18,18,20,24,21,23,23-А, 26,7), Парамонова (дом 31).

— 24 сентября с 14.00 до 17.00 и 25 сентября с 10.00 до 17.00. Поселки Сергиево, Огорелыши, Данилово.

Муезерский муниципальный район:

— 22 и 23 сентября с 6.00 до 10.00, 26 с 18.00 до 23.00. Поселки Волома, Муезерский.

Олонецкий национальный муниципальный район:

— 22 сентября с 13.30 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: дома 20-А, 25-А, 26-Б, 68-А, 69-А, 70-А, 71-А, 72-А, 73-А.

Прионежский муниципальный район:

— С 22 по 26 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Ветеран»; поселок Пай: улицы Ладвинская, Станционная, Некрасова, Крылова, Железнодорожная, Приозёрная, Переселенческая, Белорусская, Новая.

— 22 сентября с 10.00 до 14.00. Село Деревянное: улицы Озерная, Садовая, Береговая. Переулок Прибрежный.

— 22 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Северная, Лесная, Молодёжная.

— 24 сентября с 9.00 до 19.00. Местечко Лососинное.

— 24 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Царевичи.

— 25 сентября с 10.00 до 15.00. Окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Сампо», СНТ «Скороход», СНТ «Эфир», СНТ «Здоровье», СНТ «Ручеек», СНТ «Медик», СНТ «Гея», СНТ «Светлячок», СНТ «Рубин», СНТ «Березка-3», СОТ «Березка-2», СНТ «Озерки», СНТ «Виктория», СНТ «Елочка», СНТ «Ветерок», СНТ «Светофор», СНТ «Южный», СНТ «Строитель», СНТ «Мелодия»; местечко Елчезеро.

— 26 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа: улица Береговая.

Петрозаводский городской округ:

— 23 сентября с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск, жилой район Древлянка-11: улицы Семиверстная, Кантеле (частично), Пегремская, Гутина, Рекрутская, Солеварная, Карелидная, Денная. Проезд Ночной.

Пряжинский национальный муниципальный район:

— 25 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Лесная, Ленина, Шоссейная (частично), Мира, Первомайская, Гусева, Пушкина. Перулок Больничный.

— 25 сентября с 14.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Заречная (частично), Луговая, Таёжная.

Сегежский муниципальный округ:

— 23 сентября с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Гористая (дома 58-91), Первомайская (дома 48-87), Приозерная (дома 5-28), Каменистая, Южная (дома 9-15). Переулок Первомайский.

— 26 сентября с 9.00 до 11.30. Окрестности поселка Лососий Порог, СНТ «Радуга», «Смородина».

— 26 сентября с 9.30 до 13.00. Поселок Надвоицы: Полевая, Водников, Набережная.

— 26 сентября с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: Волдозерское шоссе (дома 2,4,6,8,10,12).