«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Дом для расселения аварийного жилья построят с балконами

14:10

Парфенчиков: «Мы создаем условия для того, чтобы опыт участников СВО работал на развитие нашей республики»

14:00

В Сегеже инженера судили за попытку дать взятку сотруднику ЦБК

13:50

Стало известно, когда начнут подключать тепло в Карелии

13:30

В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

13:15

Житель Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку

13:00

Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

12:40

В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат

12:30

В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе

12:20

В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

12:10

Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

12:00

Копия одной из главных римских святынь побывала в Петрозаводске

11:45

В Петрозаводске нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

11:30

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

11:20

В Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур

11:15

«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы

11:05

21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

11:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

10:50

В лесу в Прионежском районе разыскивают пропавшего мужчину

10:40

Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Грузовой автомобиль с прицепом вылетел с дороги в Карелии

21:00

В Петрозаводске завершился сезон «Открытого пианино» в Ротонде

20:00

Больше трёх миллионов рублей потеряли жители Карелии из-за мошенников

18:30

Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

17:40

Человек погиб на пожаре в Петрозаводске

16:05

Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

15:30

В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах

14:20

Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой

13:50

Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске

13:30

В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась

12:30

В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист

11:40

Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»

11:10

Две бани и сарай горели в Прионежском районе

10:30

В Кеми полыхало деревянное здание

09:50

Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

09:20

Водителей Петрозаводска проверят на трезвость

08:40

Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе

07:30

Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион

04:08

Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

03:03

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

00:10
Сегодня 10:50 Общество
Прионежская сетевая компания продолжает ремонтные работы на ЛЭП и подстанциях в районах Карелии. Работы могут стать причиной отключений электроэнергии.

фото: © Прионежская сетевая компания

Временные отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами на ЛЭП и подстанциях, согласованы с муниципальными властями и своевременно доводятся до потребителей электроэнергии.

— Ремонтная и Инвестиционная программы АО «ПСК» утверждена органами республиканской власти. Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства, говорится в сообщении компании.

 Кратковременные отключения электроэнергии с 15 по 21 сентября возможны:

 Кемский муниципальный район:

— 15 и 17 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Вей-Луда, 2-й Пятилетки, Ручьевая, Болотная, Школьная, Сенная, Набережная, Заречная, Первомайская.

— 16 и 19 сентября с 14.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дом 5) улица Каменева (дома 8, 10).

— 17 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Фрунзе (дома 1, 2, 5, 4-А, 10, 12), Береговая (дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12).

— 18 сентября с 10.00 до 18.00. Поселок Панозеро.

 Кондопожский муниципальный район:

— 16 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Энтузиастов.

— 17 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Пролетарская.

— 17 сентября с 9.00 до 16.00. Окрестности деревни Уссуна: СОТ «Медик».

— 18 сентября с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Парковая.

— 18 сентября с 9.00 до 17.00. Местечко Лучевое-1: дачные кооперативы «Гранит», «Ландыш», «Онежские Зори», «Кристалл», «Елочка», «Монтажник», «Водник», «Строитель», «Авангард», «Энергетик», «Кончезеро-2», «Мастерок», «Кончезерский», жилой комплекс «Карельская деревня», СНТ «Родник», ООО «Тапиола», АОЗТ «Эдем-тур», база отдыха «Авиаретро».

 Лоухский муниципальный район:

— 18 сентября с 10.00 до 13.00 и 19 сентября с 13.00 до 17.00. Поселок Сосновый (частично).

— 19 сентября с 13.00 до 18.00. Поселки Сосновый, Кестеньга, Поселок, Новый Софпорог, Пяозерский, Тунгозеро.

 Муезерский муниципальный район: 

— 15 сентября с 9.00 до 11.00 и 19 сентября с 16.00 до 19.00. Поселок Волома.

— 16 сентября с 16.00 до 19.00. Поселок Суккозеро.

 Сегежский муниципальный округ:

— 16 и 19 сентября с 8.30 до 10.00. Деревня Вожмогора.

— 15 сентября с 9.00 до 11.00. Город Сегежа: улица 8 Марта (дома 2, 2-А).

— 17 сентября с 14.00 до 16.00. Поселок Черный Порог.

— 18 сентября с 10.00 до 13.00. Поселок Каменный Бор: улицы Советская, Спортивная, Стахановская, Комсомольская.

 Олонецкий национальный муниципальный район:

— С 15 по 18 сентября с 8.30 до 18.00. Город Олонец: улицы Сортавальская, Онежская, Молодежная, Ягодная, Загородная; деревня Рыпушкалица: улицы Луговая, Садовая, Школьная; деревня Татчелица: улица Светлая.

— 16 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улица Школьная (дома 30-А, 33).

— 18 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: улицы Железнодорожная (дома 23-А, 23-Б, 23-В), Студитова.

— 19 сентября с 13.30 до 16.00. Город Олонец: переулок Кирпичный.

 Пряжинский национальный муниципальный район:

— 15 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална (частично); местечко Урозеро; железнодорожная станция Падозеро; местечко Падозеро: 33 км и 28 км; деревня Виданы.

— 16 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Титова, Гусева, Вокзальная, Заводская (частично), Шоссейная (частично).

 Прионежский муниципальный район:

— С 15 по 19 сентября с 10.00 до 16.00. Местечко Маткачи: СНТ «Ветеран».

— 15 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично); окрестности деревни Бесовец: ПМУСП «Мемориал»; местечко Порожки; местечко Сургуба; местечко Порожки; деревня Намоево; урочище Ринда: СНТ «Резерв», СОТ «Надежда».

— 16 сентября с 10.00 до 13.00. Окрестности деревни Царевичи: «Экоотель», база отдыха Национального банка; окрестности деревни Косалма: ООО «Лест», база отдыха «Царевичи», ООО «Лесной отель», вышки сотовой связи «Теле-2», ПАО «МТС».

— 17 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Янтарная, Вознесенская.

— 18 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Царевичи.

— 19 сентября с 10.00 до 16.00. Железнодорожная станция Деревянка: улицы Лесная, Деповская (частично), Зеленая, Комсомольская, Свободы, Хвойная. Переулок Лесной.

Всю информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, можно уточнить у дежурного диспетчера: телефон (8142) 59-13-38.

 

