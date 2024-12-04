Жителей Петрозаводска предупредили о повышении стоимости проезда на два пригородных маршрута

С 13 декабря 2024 года изменения вступят в силу.

Как сообщили в паблике ГУП РК «Карелавтотранс», по обращению перевозчика ООО «Петротранспорт» с 13 декабря 2024 года будут внесены изменения в стоимость проезда на следующих маршрутах:

№ 524 «Петрозаводск — Великая Губа». Стоимость проезда до Великой Губы будет составлять 1 000 рублей 00 копеек (было 900 рублей);

№ 613К «Петрозаводск — Каскесручей через Кварцитный». Стоимость проезда будет составлять до Кварцитного 500 рублей 00 копеек (было 420 рублей), до Каскесручья 700 рублей 00 копеек (было 600 руб).

С перевозчиком можно связаться по электронной почте

Напомним, ранее стало известно, что расписание рейса по маршруту Петрозаводск — Вологда изменится на один день.