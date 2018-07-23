Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре

С 24 по 26 июля в Карелии, преимущественно на юге и в центральных районах, а также в Петрозаводске, ожидается аномально жаркая погода.

Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 24 по 26 июля 2018 г. местами, преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия и в г. Петрозаводске, ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10оС выше климатической нормы (норма от +15,3 до +16,7оС)", - сказано в сообщении.

Кроме этого, 24 июля на юге и в центральных районах Карелии прогнозируется "ухудшение погодных условий: местами кратковременные дожди, гроза, при грозе усиление южного, юго-восточного ветра порывами до 15 м/с", отмечают в ЕДДС.