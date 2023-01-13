Жителей Карелии предупредили о штормовом ветре

В воскресенье, 15 января, местами по Карелии будет дуть порывистый ветер южных направлений.

Во второй половине дня 15 января местами по республике ожидается усиление южного, юго-восточного ветра порывами до 15-18 м/с.



Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска со ссылкой на карельский ЦГМС.



Порывы ветра южного, юго-западного направления сохранятся 16 января. В частности, непогода ожидается в Петрозаводске.