Жителей Карелии предупредили о том, где сейчас заканчивается лед в Петрозаводской губе Онего

Спасатели разведали ледовую обстановку в Петрозаводской губе Онежского озера.

В конце прошлой недели сотрудники Госкомитета республики по безопасности населения вместе с чиновниками мэрии и специалистами ГИМС изучили толщину льда в Петрозаводской губе Онего.



Установлено, что она составляет от 14 до 20 сантиметров, ближе к центру присутствуют множественные торосы и трещины.



Граница льда заканчивается по прямой от Сайнаволока до Ивановских островов. Дальше начинается открытая вода, сообщили в Госкомитете.



