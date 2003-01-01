Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электричества в начале декабря

В первую неделю декабря работы по модернизации энергообъектов пройдут в 10 муниципальных образованиях республики.
С 1 по 7 декабря сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат проводить работы по модернизации энергообъектов Карелии, сообщили в пресс-службе организации.
В связи с этим кратковременные отключения электроэнергии возможны в следующих муниципальных образованиях:
Муезерский район:
— 1 декабря с 14.00 до 16.00. Посёлок Суккозеро;
— С 2 по 5 декабря с 9.00 до 17.00. Посёлок Кимоваара;
— С 3 по 7 декабря с 9.00 до 17.00. Посёлок Ондозеро.
Медвежьегорский район:
— 2 декабря с 10.00 до 17.00. Посёлок Челмужи.
Кемский район:
— 1, 3 и 5 декабря с 9.30 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51, 53);
— 1 декабря с 10.00 до 11.30. Город Кемь: котельная № 8;
— 2 декабря с 9.30 до 16.00. Посёлок Рабочеостровск: улицы Пионерская (дома 9-11), Северная, Железнодорожная (дома 21, 22, 23), Комсомольская (дома 54, 56, 58);
— 4 декабря с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улица Фрунзе (дома 2, 4-А).
Кондопожский район:
— 1 декабря с 11.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Пролетарская (дома 2, 4, 6, 8, 10, 10-А, 8-А, 4-А), Бумажников (дома 4, 6, 6-А, 8, 8-А, 10);
— 3 декабря с 9.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Бумажников (дом 2);
— 5 декабря с 10.00 до 16.00; местечко Лучевое-1: СОТы «Гранит», «Ландыш», «Онежские Зори», «Кристалл», «Ёлочка», «Монтажник», «Водник», «Строитель», «Авангард», «Энергетик», «Кончезеро-2», «Мастерок», «Кончезерский», жилой комплекс «Карельская деревня», СНТ «Родник», «Лучевое», базы отдыха ООО «Тапиола» «Кончезеро», «Эдем-тур», «Авиаретро».
Прионежский район:
— С 1 по 5 декабря с 11.00 до 15.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично);
— 2 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Зелёная, Лесная, Солнечная, Парковая, Дачная. Переулки Хвойный, Светлый, Черноморский, Рябиновый;
— 5 декабря с 10.00 до 16.00. Посёлок Шуя: ООО «СП-4», ООО «Вега»; деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево, Верховье (частично), Верхняя (частично), Водонасосная. Переулки Владимирский, Нагорный; окрестности деревни Верховье: СОТы «Верховье-1», «Верховье-2»; железнодорожная станция Шуйская: улицы Кондопожское шоссе, Петровское шоссе, Привокзальная, Сосновая, Молодёжная. Переулок Горный;
— 5 декабря с 10.00 до 16.00. Окрестности железнодорожной станции Орзега: СНТ «Заречье».
Пряжинский национальный район:
— 1 декабря с 10.00 до 15.00. Посёлок Чална: улицы Комсомольская, Новая, Дружинина, Берёзовая, Хвойная.
Петрозаводский городской округ:
— 1 декабря с 10.00 до 16.00. Посёлок Соломенное: улицы Лесопильная, Садовая, Ботаническая (частично), Пролетарская, Прибрежная, Пришвина. Переулки Чеховский, Онежский, Подозерский, Койкозерский, Чапаевский.
Сегежский округ:
— С 1 по 5 декабря с 9.30 до 15.30. Город Сегежа: улицы Карельская (дома 18, 20, 22, 24), Гагарина (дома 19-А, 31). Переулок Интернатский (дома 8, 8-А, 10);
— 2 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица Спиридонова (дом 33);
— 2 декабря с 13.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Спиридонова (дом 34);
— 3 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа, улица Спиридонова (дом 35);
— 4 декабря с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улица 8 Марта (дом 1).
Лоухский район:
— 1 декабря с 10.00 до 16.00. Посёлок Чупа: улица Железнодорожная (дома 16, 13, 11, 9, 7, 6, 3, 3-А, 2), Гористая (дома 1, 2, 26-А, 25, 26, 33);
— С 2 по 4 декабря с 10.00 до 15.00. Посёлок Пяозерский: второй район хозяйственных построек;
— 2 и 3 декабря с 11.00 до 16.00. Посёлок Плотина: улицы Школьная (дома 1, 5, 7, 9, 6, 8, 14, 10, 12, 16), Центральная (дома 2, 8, 15, 16, 17), Набережная (дома 4, 6, 12), Лесная (дома 1, 2, 3, 5, 6, 12-А, 18, 17, 19, 20, 9, 7, 10);
— 4 и 5 декабря с 10.00 до 16.00. Посёлок Чупа: улицы Гористая (дома 28, 29, 36, 39), Пионерская (дома 31).
Калевальский национальный район:
— 1 декабря с 10.00 до 12.00. Посёлок Калевала: улица Советская (частично);
— 1 декабря с 11.00 до 12.00. Посёлок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Студенческая, Полевая, Советская (частично). Переулок Сампо;
— 3 декабря с 9.00 до 11.00. Деревня Юшкозеро: улицы Зелёная, Антикайнена;
— 4 декабря с 13.00 до 14.30. Деревня Юшкозеро: улицы Советская (частично), Полевая (частично), Лесная, Речная (частично).
Все работы в обязательном порядке согласуются с муниципальными властями, а о сроках их проведения энергетики своевременно сообщают потребителям.
Информацию, связанную с плановыми ремонтами энергообъектов, жители Карелии могут уточнить у дежурного диспетчера по номеру: (8142) 59-13-38.